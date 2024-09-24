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Зеленский в ближайшие дни дважды встретится с Байденом, - Никифоров

Нью-Йорк, Вторник 24 сентября 2024 20:52
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Зеленский в ближайшие дни дважды встретится с Байденом, - Никифоров Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский за два дня дважды встретиться с президентом США Джо Байденом. Переговоры пройдут на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире телемарафона.

Он отметил, что главная цель визита Зеленского в США - передать Байдену и кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис план победы Украины.

"Будет завтра встреча у президента с президентом США, короткая встреча на полях ООН. И развернутая встреча, большая, будет послезавтра, 26 числа. Вот от этих событий мы ожидаем больше всего результатов", - добавил Никифоров.

По его словам, пока что проходят двусторонние встречи с партнерами на полях Генассамблеи ООН. Контакты происходят на всех уровнях.

Также Никифоров напомнил, что президент Зеленский встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Она проходила в формате тет-а-тет, даже без переводчиков. Поэтому детальной информации об их встрече нет.

При этом сегодня Зеленский сегодня провел короткую встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Обсуждался вопрос восстановления Украины. Также у украинского лидера была встреча с главой датского правительства Метте Фредериксен, они обсуждали инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Что предшествовало

Напомним, ранее было известно о только одной запланированной встречей между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

Согласно информации Белого дома, она состоится в четверг, 26 сентября. Там президент Украины Владимир Зеленский может презентовать план победы.

Более детально о визите Зеленского в США - в материале РБК-Украина.

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