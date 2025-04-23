Зеленский о встрече в Лондоне: Украина открыта ко всем форматам по прекращению огня

По словам президента, еще 11 марта у Соединенных Штатов Америки была аналогичная с Украиной позиция по прекращению огня. Однако это возможно лишь при определенных условиях.

"Это абсолютно возможно. Но возможно тогда, когда на это идет Россия и прекращает убийства. На Пасху мы достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продлить это состояние тишины минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным", - отметил Зеленский.

Он заявил, что Украина готова к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам и уже заявляла об этом.

"Это должен быть общий первый приоритет со всеми партнерами - сохранение жизней", - сказал президент.

Для этого проводились встречи в Париже, и была запланирована сегодня в Лондоне.

"Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру. Прекращение убийств - это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен именно на этом и помогает двигаться к завершению войны", - подчеркнул он.

Переговоры в Лондоне 23 апреля

В среду, 23 апреля, в Лондоне должны были состояться переговоры между делегациями Украины, Великобритании, США, Франции и Германии относительно возможного всеобъемлющего прекращения огня. Накануне встречи западные СМИ сообщили, что США планируют представить мирный план, который не устраивает Украину - в частности из-за пункта о признании Крыма российским. На фоне этих сообщений президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает оккупированные территории частью России.

После этого появилась информация, что госсекретарь США Марко Рубио отменил визит в Лондон. По данным СМИ, причиной стал отказ Украины согласиться на ключевое предложение американской стороны по Крыму. Сегодня стало известно, что запланированную встречу министров иностранных дел отложили - переговоры пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.