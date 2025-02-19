Келлог в Киеве встретился с Ермаком: что известно

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента.

"Сегодня рад был приветствовать спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киеве. Это была его первая встреча во время визита, и я благодарен ему, что в это непростое время он приехал в Украину - мы ценим это", - отметил он.

По словам Ермака, важно, чтобы Кит Келлог получил полную информацию о том, что происходит на фронте.

"Чтобы он увидел это собственными глазами и получил все детали. Важными будут брифинги от военного командования и командующих на местах, о ситуации на поле боя", - констатировал глава ОП.

Ермак добавил, что Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки и хочет, чтобы отношения между странами оставались открытыми, в них царило доверие и принципы взаимного успеха, потому что "важно, как завершится эта война".

"Об этом лично сказал Киту Келлогу. Россия всегда манипулирует информацией, пытается посеять раскол, врать, чтобы поссорить нас между собой. Принцип ничего об Украине без Украины - ключевой. Мы заинтересованы, чтобы США были на стороне правды и справедливости, а она за нами", - отметил он.

Ермак еще раз подчеркнул, что Украина заинтересована в стратегическом, долговременном и всеобъемлющем партнерстве с США - Украине нужны гарантии безопасности, оборонное и экономическое партнерство.