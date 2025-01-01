Зеленский об остановке транзита газа РФ: Это одно из самых больших поражений Москвы

"Когда (российскому диктатору Владимиру, - ред.) Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из самых больших поражений Москвы", - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров - это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка.

Президент отметил, что большинство стран Европы успешно адаптировались к изменениям, связанным с энергетической трансформацией.

Он подчеркнул, что общей задачей сейчас является поддержка Молдовы в этом процессе. В то же время, по его словам, важно противостоять давлению некоторых европейских политиков, которые, вместо прозрачной энергетической политики, продолжают выбирать сотрудничество с мафиозными схемами Москвы.

"Очень надеемся и на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил президент Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными", - подчеркнул он.

В конце заявления Зеленский подытожил, что чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России.