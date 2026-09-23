RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский: ВСУ деоккупировали 800 кв. км территорий в 2026 году

17:44 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

С начала 2026 года российская армия оккупировала 890 кв. км украинских территорий. В то же время Силы обороны за этот же период освободили 800 кв. км.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

Глава государства отметил, что суммарное продвижение оккупантов составляет всего 90-100 кв. км, что в разы меньше по сравнению с предыдущими годами, когда РФ оккупировала по 3000-4000 кв. км в год. Президент подчеркнул, что сейчас для российской армии на поле боя "почти все стоит на месте".

Он добавил, что за эти минимальные территориальные достижения российская армия потеряла с начала года около 260-270 тысяч военнослужащих.

Зеленский подчеркнул, что хотя для Москвы человеческие потери и не означают поражения, ситуация для российского диктатора Владимира Путина совсем не успешна.

"Ситуация на поле боя неблагоприятна для Путина. Он не побеждает, но и не проигрывает, потому что для него человеческие потери не означают поражения", - сказал глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию со страной-агрессором. Он отметил, что Киев воздержится от обстрелов вражеских энергообъектов, если Москва не будет бить по украинской энергетике.

Кроме того, Зеленский допустил личные переговоры с российским диктатором. Он подчеркнул, что главным вопросом должен быть конкретный результат встречи.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине