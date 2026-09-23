Зеленский: ВСУ деоккупировали 800 кв. км территорий в 2026 году

С начала 2026 года российская армия оккупировала 890 кв. км украинских территорий. В то же время Силы обороны за этот же период освободили 800 кв. км.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.
Глава государства отметил, что суммарное продвижение оккупантов составляет всего 90-100 кв. км, что в разы меньше по сравнению с предыдущими годами, когда РФ оккупировала по 3000-4000 кв. км в год. Президент подчеркнул, что сейчас для российской армии на поле боя "почти все стоит на месте".
Он добавил, что за эти минимальные территориальные достижения российская армия потеряла с начала года около 260-270 тысяч военнослужащих.
Зеленский подчеркнул, что хотя для Москвы человеческие потери и не означают поражения, ситуация для российского диктатора Владимира Путина совсем не успешна.
"Ситуация на поле боя неблагоприятна для Путина. Он не побеждает, но и не проигрывает, потому что для него человеческие потери не означают поражения", - сказал глава государства.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию со страной-агрессором. Он отметил, что Киев воздержится от обстрелов вражеских энергообъектов, если Москва не будет бить по украинской энергетике.
Кроме того, Зеленский допустил личные переговоры с российским диктатором. Он подчеркнул, что главным вопросом должен быть конкретный результат встречи.