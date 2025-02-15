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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Зеленский сделал заявление об окончании войны в 2025 году: возможно ли это

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Во время речи на Мюнхенской конференции по безопасности 2025 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достичь мира в этом году возможно. Киев работает над этим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его выступления.

"Мы хотим мира, работаем над этим, будем готовить гарантии безопасности такими, какими мы их видим. Поделимся ими с США, надеюсь, что они также поделятся своим видением. Общий подход это очень важно и для нас, и для всех европейских партнеров - для ЕС и Великобритании", - сказал он.

Поэтому, по словам президента, "очень важно" подготовить "все эти вещи" в течение следующих месяцев, чтобы поделиться ими с Дональдом Трампом.

"Чтобы найти время на наши совместные встречи, разработать совместный план, выложить его на стол перед Путиным и сделать все, из тех вещей, о которых говорит президент Трамп, что он их может делать - продолжать санкции, оказывать давление, любым образом как хочет. А после этого закончить войну в 2025 году, достичь мира, такая цель, такой наш план", - констатировал Зеленский.

Война в Украине

В феврале 2025 года будет три года, как Россия вторглась в Украину. По данным ЦПД на начало января, Россия не планирует завершать войну против Украины. А готовится воевать в течение 2025 года.

Несколько дней назад Зеленский заявлял, что завершение войны России против Украины в 2025 году возможно. Для этого необходимо усиление санкций и предоставление гарантий безопасности Украине.

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