Зеленский сделал заявление о выборах в Украине: есть некоторые люди, которые изголодались по власти

По словам Зеленского, среди партнеров Украины никто и никогда не требовал от Украины проведения президентских выборов.

"Но у нас, в Украине, есть некоторые люди, которые изголодались по власти настолько, что хотят борьбы внутри нашего государства больше, чем ради государства. Хотят политических споров в окопах, как в телестудиях...", - добавил он и отметил, что это губительно для нашей страны.

Как отметил президент, в первую очередь Украина нуждается в справедливом мире. Уже после этого украинцы проведут президентские выборы.

"Нужно уметь ставить общий интерес - выше, чем любые личные желания", - отметил Зеленский.

Выборы президента в Украине

В июле 2023 года председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что Конституция Украины не содержит прямого запрета на проведение выборов во время войны. Однако такой запрет предусмотрен законом "О правовом режиме военного положения". Это касается, в частности, и парламентских выборов, которые должны были состояться 29 октября 2023 года, а также президентских выборов, которые планировались на конец марта 2024 года.

В феврале 2024 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предупредил, что российская пропаганда будет активно использовать тему президентских выборов для дестабилизации ситуации в Украине.