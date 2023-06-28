Зеленский сделал заявление о снижении налогов в Украине: возможно ли это

Он отметил, что Украине необходим новый рациональный налоговый договор между государством и обществом и реальная легализация имущества.

Президент сказал, что является сторонником понижения налогов.

"Но сейчас, во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами, мы не можем позволить себе снижать налоги. Но когда Украина победит, сама станет донором для мира, наш уровень возможностей будет выше", - сказал он.

Зеленский отметил, что пониженные налоги должны означать повышенную налоговую добросовестность.

По его словам, цифровизация дает колоссальные возможности упрощать отношения в области налогов, таможни и всех других, где есть встреча или контакт между гражданином и чиновником, между бизнесменом и чиновником.

"Наша цель - это налоговая без налоговиков, таможня - без таможенников. Автоматические цифровые процедуры", - добавил президент.

Возврат налогов

В январе Кабмин подал в Раду проект закона, которым предлагалось отменить налоговые льготы, введенные после начала войны. Парламент принял его в первом чтении 29 мая. Ожидалось, что льготы будут отменены с 1 июля, но парламент не успевает одобрить закон во втором чтении.

При этом с 1 июля вернут довоенные акцизы на топливо и ставку НДС в 20%. Это приведет к повышению цен на бензин и дизельное топливо на 10-15 гривен.

Цифровизация

Украина переводит множество государственных услуг онлайн. Так, например, через приложение "Дія" украинцы могут зарегистрировать и закрыть ФЛП, получить выписку из ЕГР, подать заявку на брак, подать декларацию налогоплательщика и т.д.

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