Зеленский сделал заявление о сроках службы: видео из Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что демобилизация военнослужащих состоится после победы над врагом. Такое заявление он сделал в зале Верховной Рады, отвечая на вопросы депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Так, Зеленский прокомментировал вопрос об определении четких сроков службы в армии. По его словам, военные смогут вернуться домой только после победы над врагом.
Вопрос задал депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. В ответ президент подчеркнул, что победа над Путиным является ключевым условием демобилизации.
Также он добавил, что ротации возможны при условии, если народные депутаты лично будут помогать армии на фронте.
"Они вернутся домой, когда мы победим врага, это Путина. Врагов внутри нашей страны нет. И вы не становитесь на эту сторону. Наши герои заслуживают качественных ротаций. Когда такие, как вы, будете на фронте помогать им. А не только здесь", - сказал Зеленский.
Законопроект о демобилизации
Напомним, из закона о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, исключили демобилизацию военных. В Минобороны сообщали, что для этого будет разработан отдельный законопроект.
В декабре 2024 года в Минобороны заявили, что законопроект о демобилизации почти готов. Однако реализовать его невозможно, пока не будут готовы резервы для замены военных на фронте.
Недавно спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина заявил, что Верховная Рада будет осторожно подходить к закону о демобилизации. Его примут только после обсуждения с военными перспектив и последствий этого решения.
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