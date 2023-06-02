Зеленский сделал важное заявление относительно тех, кто помогает РФ обходить санкции

Президент Владимир Зеленский заявил о возможности публичного давления на лиц, помогающих в обходе санкций в Российской Федерации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время совместной с президентом Эстонии Аларом Карисом пресс-конференции в Киеве.

"Есть, к сожалению, государства во всем мире, и на Европейском континенте, которые хотят этого или не хотят, но помогают обходить санкции. Обход санкций – честно говоря, я даже немного устал в этой же борьбе, думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции", - сказал президент.

Он отметил, что способность РФ обходить наложенные санкции приводит к увеличению производства ракет.

"Чтобы мы все выглядели адекватными, а не болванами. Можно, конечно, думать, как нам продуцировать ежемесячно сотни ракет (для систем ПВО - ред.) и как это сложно сделать, а с другой стороны, давать возможности, чтобы они (россияне - ред.) обходили и производили больше "Х" или других баллистических ракет. То есть какая-то ерунда происходит", - рассказал Зеленский.

Обход санкций

В Евросоюзе работают на 11 пакете санкций против РФ. Однако некоторые вопросы вызывают беспокойство. Основное – это механизм влияния на третьи страны, которые не оказывают достаточного для того, чтобы помешать России обойти санкции.

В ЕС считают, что, если дипломатическое давление на такие страны окажется неэффективным, механизм позволит ввести целевые экспортные ограничения на ключевые товары.

Венгрия и Греция блокируют санкции

В то же время Венгрия и Греция блокируют новый пакет санкций , потому что по-прежнему хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из украинского списка международных спонсоров войны.

Торговые ограничения

Кроме того, большинство стран обеспокоены предложениями распространить торговые ограничения на несколько китайских компаний, которые якобы поставляли запрещенные товары в Россию.

Другие предлагаемые меры в новом пакете включают запрет на транзит многих товаров через Россию и введение официальных ограничений на поставку нефти в страну через северную часть нефтепровода "Дружба".

ЕС надеется, что пакет будет согласован на следующей неделе, сказал один из собеседников издания.

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