ЕС смягчит часть предложений для принятия нового пакета санкций против России, - Bloomberg

Страны-члены Евросоюза медленно продвигаются к соглашению по одиннадцатому пакету санкций против РФ. Поскольку ряд предложений, первоначально выдвинутых исполнительной властью блока, будут смягчены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников издания, планы по запрету захода в европейские порты судов, перевозящих запрещенные товары, скорее всего, будут частично отменены, а ограничения, касающиеся передачи грузов с судна на судно и судов, отключивших свои навигационные системы, будут включать льготный период продолжительностью около 30 дней.

В начале прошлого месяца Еврокомиссия выдвинула ряд предложений, основной целью которых было устранение лазеек, борьба с обходом санкций и усиление правоприменения. Предполагалось, что эти меры будут подписаны к саммиту G7, который состоялся в Японии 19-21 мая, однако в течение нескольких недель пакет санкций был в подвешенном состоянии из-за ряда вопросов, поднятых государствами-членами.

Обход санкций

Одним из вопросов, вызывающих беспокойство, был механизм воздействия на третьи страны, которые не делают достаточно для того, чтобы помешать России обойти санкции. Основной целью этого механизма будет сдерживание правительств от оказания помощи РФ и пресечение торговых каналов, которыми может пользоваться Москва. Если дипломатическое давление окажется неэффективным, механизм позволит ввести целевые экспортные ограничения на ключевые товары.

Однако первоначальные критерии этого инструмента были ослаблены в ходе переговоров между дипломатическими посланниками, повысившими планку, когда его можно использовать. Несколько государств-членов, включая Германию, также по-прежнему обеспокоены перспективой включения в список стран и предпочли бы сначала включить в список компании.

Венгрия и Греция блокируют санкции

Между тем, Венгрия и Греция блокируют новый пакет санкций, поскольку по-прежнему хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из украинского списка международных спонсоров войны.

По словам собеседников издания, обсуждение этого вопроса продолжается.

Торговые ограничения

Кроме того, другие страны обеспокоены предложениями распространить торговые ограничения на несколько китайских компаний, которые якобы поставляли запрещенные товары в Россию.

Другие предлагаемые меры в новом пакете включают в себя запрет на транзит многих товаров через Россию и введение официальных ограничений на поставки нефти в страну через северную часть нефтепровода "Дружба".

ЕС надеется, что пакет будет согласован на следующей неделе, сказал один из собеседников издания.