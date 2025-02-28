Зеленский сделал заявление после сорванных переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. По его словам, Украине нужен справедливый и длительный мир, и "мы работаем именно для этого".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в соцсети Х .

"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", - написал Зеленский.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также высказался о визите в США.

"Безопасность - это не просто слово. Это жизнь. Это будущее без сирен, без потерь, без страха за тех, кого любим. Без реальных гарантий война вернется. Она всегда возвращается туда, где оставляют шанс на новый удар", - написал он в Telegram.

Ермак отметил, что Зеленский борется за Украину и каждого, кто защищает справедливый и долговременный мир.

"Поддерживаю Президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка. Мы благодарны тем, кто рядом. Тем, кто понимает, что Украина - это не просто точка на карте. Это Минас-Тирит, который держит мир от зла. Мы очень благодарим весь американский народ за поддержку. Она приближает день, когда война станет лишь воспоминанием", - добавил он.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в свою очередь заявил, что Зеленский "имеет храбрость и силу отстаивать то, что является правильным".

"Он выступает за Украину и за цель справедливого и прочного мира. Мы всегда были и будем благодарны Америке за ее поддержку", - отметил глава МИД.