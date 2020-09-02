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Україна і Туреччина готові перезавантажити переговори про ЗВТ, - Петрашко

Київ, Середа 02 вересня 2020 05:12
Україна і Туреччина готові перезавантажити переговори про ЗВТ, - Петрашко
Фото: Ігор Петрашко (РБК-Україна)
Автор: Надія Собенко

Україна та Туреччина мають на меті перезавантажити переговори та віднайти взаємовигідне рішення щодо зони вільної торгівлі. Це дасть поштовх до збільшення торговельного обороту до 10 млрд доларів США.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко за підсумками телефонної розмови з міністром торгівлі Турецької Республіки Рухсар Пекджан, повідомляє Мінекономіки у Facebook.

Одним з важливих питань під час розмови стало обговорення підняття тарифів Туреччиною в межах її можливостей у СОТ та негативний вплив такого кроку на українські компанії.

Сторони погодились, що одним з варіантів врегулювання ситуації є спільне напрацювання оптимальної тарифної пропозиції та укладення Угоди про вільну торгівлю.

Найближчим часом торговий представник України та заступник міністра Тарас Качка відвідає Анкару для комплексних консультацій з перемовником з турецького боку.

Міністри також домовились провести особисті офіційні переговори для знаходження комплексного розв'язання проблем двосторонньої торгівлі у межах майбутньої ЗВТ.

Нагадаємо, станом на лютий 2020 року Україна і Туреччина погодили понад 95% положень угоди про ЗВТ.

Раніше РБК-Україна писало, що під час візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана до Києва сторони домовилися прискорити підготовку угоди про ЗВТ.

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