Зеленский снова собирал Военный кабинет: россияне почувствуют результаты
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Военного кабинета, на котором были приняты важные решения по борьбе с российской агрессией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.
"Военный кабинет. Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует", - написал президент.
Контрнаступление ВСУ
В последние месяцы украинские военные имеют успехи на южном направлении фронта. Они ведут наступательные операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.
Украинские воины прорвали первую линию обороны россиян на юге. В августе украинские военные освободили Работино Запорожской области, а в сентябре - часть Опытного под Донецком.
При этом ВСУ продвинулись возле Клищиевки в Донецкой области.
Зеленский отмечал, что если наши военные еще немного нажмут на россиян на юге, то захватчики сами оттуда убегут.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.