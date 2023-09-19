Зеленский снова в США. Чего ждать от поездки и вернется ли он с ATACMS

Планы на Генассамблею

Сегодня в Нью-Йорке стартует 78 сессия Генеральной ассамблеи ООН, участие в которой, как правило, принимают лидеры всех стран Организации. Впервые о том, что Зеленский отправится в США, чтобы физически присутствовать на Генассамблее, рассказал посол Албании в ООН Ферит Ходжа еще в начале сентября.

"Могу почти подтвердить, хотя от меня это не зависит, что президент Зеленский будет присутствовать в Нью-Йорке", – говорил тогда албанский представитель.

Это будет первый визит Зеленского в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке с начала полномасштабного российского вторжения. Как ожидается, он, как и остальные лидеры, выступит на заседании Генассамблеи, а также впервые примет непосредственное участие в заседании Совбеза ООН.

Зеленский впервые с начала великой войны будет физически присутствовать в ГА ООН (фото: Getty Images)

В этом году лидеры стран-членов ООН, как говорится на сайте организации, соберутся на Генассамблее, чтобы изучить варианты решения взаимосвязанных глобальных проблем, что должно способствовать укреплению мира и безопасности и устойчивому развитию. Выступление Зеленского на Генассамблее ожидается сегодня ближе к ночи по киевскому времени.

У украинской делегации, как рассказывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, будут собственные три приоритета на нынешней сессии Генассамблеи. Вопрос №1 – привлечение новых стран ООН к реализации украинской формулы мира. Вторым вопросом повестки дня Украины будет экспорт украинского зерна, а третьим – двусторонние встречи касательно нового вооружения и новых пакетов помощи.

О планах поговорить с Зеленским уже заявлял польский президент Анджей Дуда, а в Израиле анонсировали встречу с президентом Украины израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Отношения Украины с Польшей и Израилем переживают сейчас не лучшие времена.

В августе между Киевом и Тель-Авивом разразился скандал из-за позиции последнего по поводу военной помощи и украинских беженцев. С украинской стороны даже доносились угрозы приостановить безвиз накануне Рош ха-Шана. А краеугольным камнем в отношениях Украины с Варшавой стало зерно. Польша ограничивает импорт украинского зерна на собственный рынок, что, конечно же, вызывает недовольство в Украине. Как заявлял польский президент, этот вопрос он хочет обсудить с Зеленским.

Но, очевидно, что наиболее ожидаемой и важной является будущая встреча Зеленского с Байденом, которая станет уже четвертой с начала этого года.

В Белый дом по ATACMS

На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал СМИ, что уже в этот четверг состоится встреча лидеров США и Украины. Зеленский прибудет в Вашингтон, где посетит Белый дом и Капитолийский холм. Это станет его третьей встречей с Байденом в Белом доме.

У Зеленского и Байдена есть большой перечень тем для разговоров, но, конечно же, главными станут финансовая и военная помощь Украине со стороны США, в частности вопрос предоставления украинским военным ракет ATACMS. О планах обсудить с Байденом этот вопрос говорил и сам Зеленский.

"Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS. Мы продвигаемся. Я надеюсь, мы получим их (ракеты - ред.) осенью", – заявлял украинский президент.

Зеленский встретится в Белом доме с Байденом (фото: Getty Images)

Еще в начале осени американские СМИ узнали, что президент США близок к одобрению поставок этого вооружения, однако окончательного решения в Белом доме пока нет. Очевидно, что окончательное решение американского президента по дальнобойным ракетам, которые уже больше года просит Украина, оттягивается до встречи с Зеленским. С этим мнением согласен и украинский политолог Владимир Фесенко.

"Две версии. Первая – его просто откладывают под визит, чтобы объявить об этом под встречу Байдена с Зеленским. Это наиболее вероятная версия. Или же Байден еще колеблется и уже после встречи решение будет принято", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Однако нельзя исключать и пессимистический сценарий, при котором администрация Байдена продолжит колебаться по поводу передачи Украине дальнобойных ракет и не примет решения во время визита Зеленского. Так было с танками Abrams, на одобрение поставок которых рассчитывали во время визита президента Украины в США в декабре прошлого года. Однако позже соответствующее решение все же было принято в Белом доме.

"Скорее всего (Зеленский вернется с решением об ATACMS - ред.), не 100-процентно. Я бы не спешил с окончательными выводами, чтобы не сглазить. Поэтому будем осторожны в прогнозах и оценках. Вероятность решения высока, но не 100-процентная", – отметил Фесенко.

Не ракетами едиными

Конечно же, вопрос вооружения будет на первом плане во время визита Зеленского в Вашингтон. Но, по мнению Фесенко, во время пребывания украинского президента в Вашингтоне будут подниматься и вопросы продления военной и макроэкономической помощи Украине, гарантий безопасности со стороны США, борьбы с коррупцией в Украине и другие. Но на втором месте после оружия для Украины очевидно будет стоять вопрос дальнейшего финансирования со стороны США.

Уже скоро в США начнется избирательная кампания, которая, безусловно, повлияет на решения Вашингтона касательно Украины, в частности по финансовой поддержке. Сейчас в американском Конгрессе ведутся дискуссии о выделении дополнительных 24 млрд долларов на помощь Украине, которые запросила администрация Байдена. Проблемы создает Республиканская партия, треть которой вообще выступает против продления помощи Украине.

В прошлом году Зеленский выступал перед Конгрессом США (фото: Getty Images)

В этот четверг, как сообщал американский телеканал CNN, Зеленский должен посетить Капитолийский холм, где находится Конгресс США. Там он планирует встретиться с американскими сенаторами. Но в Сенате, как объяснил Фесенко, нет проблем с поддержкой Украины, поскольку большинство сенатских кресел занимают демократы. Другое дело с Палатой представителей США, где большинство у республиканцев.

Во время визита в США украинский президент выступил перед Конгрессом и призвал продолжать помогать Украине, подчеркнув, что это не благотворительность, а "инвестиции в глобальную безопасность и демократию". Однако в этот раз выступления перед конгрессменами не будет, заявил телеканалу CNN источник из Республиканской партии.

"Надо понимать, что Зеленский не будет выступать в Конгрессе США как в прошлый раз. Как правило, иностранный лидер выступает в Конгрессе США один раз. Не каждый раз это происходит. И это происходит во время официального визита, а сейчас рабочий визит, главная цель которого именно участие в Генассамблее", – объясняет такую ситуацию Фесенко.

Однако политолог считает, что вопрос с продолжением помощи Украине все же будет решен, хотя это и будет усложняться избирательной борьбой между демократами и республиканцами.

"Удастся ли Зеленскому решить этот вопрос? К сожалению, не все зависит от нашего президента. Но я думаю, что этот вопрос будет решен, потому что здесь дело не только в Зеленском или Байдене, а потому что помощь Украине в интересах США", – резюмировал он.