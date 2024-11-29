ua en ru
Пт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Киев, Пятница 29 ноября 2024 22:42
UA EN RU
Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего. В него вошел глава Государственной службы спецсвязи Александр Потий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы украинского государства.

"Ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Потия Александра Владимировича - главу Государственной службы специальной связи и защиты Украины", - сказано в указе.

Александр Потий

Напомним, Кабмин назначил Александра Потия новым главой Государственной службы спецсвязи 15 ноября.

В то же время правительство уволило с должности главы Госспецсвязи Юрия Мироненко.

Потий имеет более 25 лет опыта службы в Вооруженных силах Украины. Он занимался вопросами безопасности связи и информационных технологий.

Также Потий является доктором технических наук, профессором. Он внес значительный вклад в развитие научных исследований.

С 2020 года он занимал должность заместителя главы Госспецсвязи.

К слову, сегодня глава украинского государства своим указом назначил на должность командующего Сухопутных войск Михаила Драпатого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Госспецсвязи
NEWS
Кто такой Михаил Драпатый – новый командующий Сухопутных войск ВСУ
Кто такой Михаил Драпатый – новый командующий Сухопутных войск ВСУ
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться