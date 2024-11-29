Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський поновив склад Ставки верховного головнокомандувача. До нього увійшов голова Державної служби спецзв'язку Олександр Потій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ глави української держави.
"Ввести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Потія Олександра Володимировича - голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту України", - йдеться в указі.
Олександр Потій
Нагадаємо, Кабмін призначив Олександра Потія новим головою Державної служби спецзв'язку 15 листопада.
Водночас уряд звільнив з посади голови Держспецзв'язку Юрія Мироненка.
Потій має понад 25 років досвіду служби у Збройних Силах України. Він займався питаннями безпеки зв'язку та інформаційних технологій.
Також Потій є доктором технічних наук, професором. Він зробив значний внесок у розвиток наукових досліджень.
З 2020 року він обіймав посаду заступника голови Держспецзв'язку.
До слова, сьогодні глава української держави своїм указом призначив на посаду командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.
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