Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

В частности, стало известно, что перед генерал-майором Андреем Гнатовым поставлен ряд задач.

"Повысить эффективность управленческой вертикали ВСУ, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений ставки верховного главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками", - говорится в сообщении.

В то же время генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич, занимавший должность начальника Генштаба ВСУ, продолжит службу в должности генерального инспектора Министерства обороны Украины.

"Новый генеральный инспектор МО Украины получил важные задачи по контролю за процессами реформ, которые внедряются в армии, проверкой соблюдения законодательства и принятых решений в системе Минобороны с учетом его богатого управленческого опыта, полученного в Вооруженных Силах", - информирует Генштаб.