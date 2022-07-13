Зеленський про "зерновий коридор": узгодимо деталі з ООН найближчими днями

"Українська делегація доповіла мені, що є певний прогрес (у переговорах по відновленню експорту зерна - ред.). Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН (Антоніу Гутеррішем - ред.)", - заявив президент.

Також він зазначив, що успіх у переговорах по створенню "зернового коридору" потрібен не тільки Україні, але і усьому світу.

"Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи", - підкреслив Зеленський.