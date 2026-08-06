Зеленский совершит первый официальный визит в Сербию, известна дата

Зеленский встретится с Вучичем

Известно, что Вучич примет своего украинского коллегу в субботу, 8 августа.

Это первый официальный визит Зеленского в Белград с момента его вступления в должность президента Украины. Ранее лидеры не раз встречались на международных форумах и саммитах за рубежом.

Что будут обсуждать

Вучич заявил, что во время беседы с Зеленским будут подняты несколько важных тем:

европейский путь Украины и Сербии,

двустороннее экономическое сотрудничество,

энергетическое сотрудничество.

"Я считаю, что мы обсудим, как и каким образом мы можем помочь друг другу в этом вопросе (евроинтеграции - ред.), и, если возможно, чему-то научимся у друг друга", - сказал Вучич.

Также Вучич подчеркнул, что кроме этих ключевых вопросов открыты все другие темы.

"Также относительно нашего сотрудничества в области культуры, спорта и всего остального", - добавил президент.

Санкции против РФ

На вопрос о том, означает ли визит Зеленского, что Сербия присоединится к санкциям против России, Вучич ответил:

"Сербия определила свою позицию четыре с половиной года назад, почти пять лет назад, и она не изменилась за прошлый период и останется таковой в ближайшем будущем", - заявил президент Вучич.