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Зеленский заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина провела успешное испытание собственной баллистической ракеты. Детали о ракете пока не разглашаются.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Было испытание положительное первой украинской баллистической ракеты. И я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс", - сказал он.

Зеленский заявил, что не может раскрыть детали ракеты.

Президент также отметил, что колебался, следует ли сообщать эту информацию. "Думал, что рано об этом говорить. Но хотел, чтобы была оценка обществом людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях", - сообщил он.

Зеленский также напомнил о ракете-дроне "Паляница" и отметил, что это "очень серьезные вещи".

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница". Это произошло в День Независимости Украины.

"Паляница" имеет большие крылья, что позволяет летать на дальние расстояния. При этом оружие сможет поражать цели, в том числе на аэродромах, до того, как самолеты будут успевать взлетать.

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