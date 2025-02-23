Зеленский: прекращение огня - это сложный вопрос, кто его будет контролировать
Мир с Россией невозможен без гарантий безопасности для Украины, включая членство в ЕС и финансирование армии. Сейчас необходимы практические шаги и обеспечение прекращения огня.
Об этом глава государства заявил украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина во время пресс-конференции.
Во время пресс-конференции журналист спросил президента Украины о том, что такое справедливый мир и кто какие территории будет контролировать в будущем. Он также отметил, что в этом году Украина не получит границы 1991 года и поинтересовался, что тогда означает справедливый мир.
Зеленский пояснил, что на сегодня главной задачей является заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить горячую фазу войны, но отметил, что это будет долгий и сложный процесс.
"Гарантии безопасности - теоретически это одна история, а практически, если мы говорим об экономических гарантиях безопасности - это членство в ЕС для нас. Раз. Второе - это финансирование украинской армии не менее 800 тысяч, если нас пока нет в НАТО", - подчеркнул глава Украины.
В то же время Зеленский заметил, что Киев понимает, что сейчас США и несколько европейских стран против.
"Мы понимаем, что НАТО пока нет, но будет на столе", - заметил он.
Говоря о прекращении огня, Зеленский подчеркнул необходимость предоставления реальных гарантий безопасности и верификации процесса.
"Когда у тебя очень активные действия на границе 1000 км, кто это будет верифицировать. Помните, после Минска там были выстрелы, и то никто его не мог контролировать, были погибшие и раненые. Это сложный вопрос, поэтому я сейчас ответить на все не смогу. Нужны практические шаги". - сказал украинский лидер.
Президент завершил, отметив, что важно иметь четкое понимание, какие гарантии безопасности могут предоставить США и Европа.
"Надо понимание, какие гарантии безопасности нам могут дать США, и какие гарантии нам может дать Европа. Это шаг №1", - подытожил он.
Заметим, что ранее сегодня президент Владимир Зеленский заявил о готовности уйти со своей должности в обмен на мир для Украины.
Напомним, что Зеленский сегодня, 23 февраля дает пресс-конференцию в связи с третьей годовщиной полномасштабного вторжения России. Она проходит по итогам форума "Украина. Год 2025".
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