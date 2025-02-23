Зеленский: прекращение огня - это сложный вопрос, кто его будет контролировать

Мир с Россией невозможен без гарантий безопасности для Украины, включая членство в ЕС и финансирование армии. Сейчас необходимы практические шаги и обеспечение прекращения огня.

Об этом глава государства заявил украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина во время пресс-конференции .

Во время пресс-конференции журналист спросил президента Украины о том, что такое справедливый мир и кто какие территории будет контролировать в будущем. Он также отметил, что в этом году Украина не получит границы 1991 года и поинтересовался, что тогда означает справедливый мир.

Зеленский пояснил, что на сегодня главной задачей является заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить горячую фазу войны, но отметил, что это будет долгий и сложный процесс.

"Гарантии безопасности - теоретически это одна история, а практически, если мы говорим об экономических гарантиях безопасности - это членство в ЕС для нас. Раз. Второе - это финансирование украинской армии не менее 800 тысяч, если нас пока нет в НАТО", - подчеркнул глава Украины.

В то же время Зеленский заметил, что Киев понимает, что сейчас США и несколько европейских стран против.

"Мы понимаем, что НАТО пока нет, но будет на столе", - заметил он.

Говоря о прекращении огня, Зеленский подчеркнул необходимость предоставления реальных гарантий безопасности и верификации процесса.

"Когда у тебя очень активные действия на границе 1000 км, кто это будет верифицировать. Помните, после Минска там были выстрелы, и то никто его не мог контролировать, были погибшие и раненые. Это сложный вопрос, поэтому я сейчас ответить на все не смогу. Нужны практические шаги". - сказал украинский лидер.

Президент завершил, отметив, что важно иметь четкое понимание, какие гарантии безопасности могут предоставить США и Европа.

"Надо понимание, какие гарантии безопасности нам могут дать США, и какие гарантии нам может дать Европа. Это шаг №1", - подытожил он.