Зеленский заявил, что Украина получила от ЕС менее половины обещанных снарядов

"Что касается Европы и о том проценте, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, которые нам пообещал Европейский союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению", - сказал Зеленский.

Следует напомнить, что ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что к марту ЕС передаст Украине 524 000 снарядов. Это 52% от поставленной цели. В то же время, Боррель обратил внимание, что не все страны-члены уже прислали свой вклад.

Снаряды для Украины

В конце января 2024 года Bloomberg писал, что Европейский Союз не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине к ранее оговоренному сроку 1 марта 2024 года. К настоящему времени у стран ЕС наберется всего 600 тысяч боеприпасов. По словам еврокомиссара по финансам Йоханнеса Хана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Напомним, в марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов . Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах. Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года.

При этом в конце ноября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, приводя статистические данные, заявлял, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в ЕС составит более миллиона артиллерийских снарядов. Но для передачи боеприпасов Украине нужно соответствующее решение, которого пока нет.

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