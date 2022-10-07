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Зеленский заявил, что риски ядерного удара не однозначны

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине считают, что риски применения ядерного оружия на сегодняшний день не столь однозначны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского ВВС.

"Мы видим, что российские власти любят жизнь, и поэтому риски применения ядерного оружия, я считаю, на сегодняшний день не столь однозначны, как говорят некоторые эксперты", - заявил президент.

По словам Зеленского, в РФ понимают, что после применения ядерного оружия обратно пути уже нет. Не только для истории и их государства, но и лично. Их будут преследовать до конца жизни.

"Поэтому трудно сегодня решить этот узел. То, что это опасно, и то, что мы видели последствия того, что делала Россия у нас - их пытки, их мародерства, изнасилование, а затем оккупация атомной станции", - заявил Зеленский. .

Именно поэтому президент считает, что исключать риск применения ядерного оружия нельзя. Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина имеет дело с неадекватным человеком, который может воспринять слова как призыв к определенным действиям. Например, если сказать, что они не способны применить ядерное оружие, то неадекватный человек, в руках которого есть такая власть, может, напротив, показать всем: "Ах, я не могу? Посмотри, как я могу" - и применить.

"Если я скажу, что он может применить, то это может повлечь за собой панические настроения во многих государствах, включая Украину. Я не рисковал бы сегодня официально делать такие выводы", - добавил президент.

Напомним, что Зеленский призвал НАТО к превентивным мерам в случае угрозы ядерного удара с РФ.

Позже пресс-секретарь Сергей Никифоров разъяснил заявление президента. Он отметил, что Зеленский говорил превентивные меры, которые не позволят России развязать полномасштабную войну .

Также пояснили, что президент Украины Владимир Зеленского не призвал ни к каким превентивным ударам по территории России. Украина, в отличие от страны-агрессора, даже не имеет ядерного оружия.

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