Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский заявил, что у него был "очень хороший разговор" с Трампом

Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины прошла хорошо. Обсуждались деликатные вопросы.

Об этом сказал Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Белом доме.

"Я думаю, у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Трампом. Мы обсудили очень деликатные вопросы", - сказал он перед многосторонней встречей с другими европейскими лидерами.

 

Встреча в Вашингтоне

Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. После нее ожидается встреча с европейскими лидерами.

Предыдущий визит Зеленского в Вашингтон сопровождался скандалом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично обвинил украинского лидера, а Дональд Трамп сказал, что именно он, а не Владимир Путин, "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

После это го Белый дом временно заморозил поставки оружия и разведданных Киеву. Тогда казалось, что Украина может потерять поддержку ключевого союзника.

На этот раз Зеленский приехал на переговоры в Вашингтон с поддержкой европейских лидеров, включая Урсулу фон дер Ляйен, Фридриха Мерца, Кира Стармера, Эммануэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте.

