Зеленский заявил, что на количество миротворцев в Украине влияет позиция США

Диалог относительно европейских миротворцев в Украине происходит и есть разные позиции относительно их местоположения. В то же время, если в этом процессе будут США, то количество стран и количество контингента может быть больше.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга для журналистов.

В частности, главу государства спросили, кто кроме Британии и Франции может присоединиться к инициативе, о каком количестве войск идет речь, в чем будет заключаться их функция и какие законы для реализации этого необходимо принять Украине.

Отвечая на вопрос Зеленский отметил, что пока по законодательным инициативам ничего сказать не может, поскольку до этого пока "не дошли руки".

Комментируя численность войск, президент сказал, что пока количество может быть озвучено разное, потому что есть разное видение и этот вопрос зависит от многих факторов.

"Прежде всего есть страны, которые готовы давать контингент, есть страны, которые готовы дать контингент в случае повторной агрессии. Есть страны, которые готовы располагать контингент в Украине, а есть те, которые готовы располагать на границе. Есть те, которые готовы (располагать - ред.) в местах опасных, есть те, которые готовы только на море. Или в центральных крупных городах Украины", - проинформировал украинский лидер.

В связи с этим, как отметил Зеленский, сейчас необходимо отработать общее видение. В частности, на карте должны появиться конкретные страны с конкретным количеством войск в местах, где они готовы расположиться.

Затем Украина в диалоге будет делать все, чтобы найти с этими странами места не только там, где они готовы разместиться, но и там, где это нужно. По словам Зеленского, это в любом случае будет плюс, а не наоборот.

Также президент анонсировал на следующей неделе свой визит во Францию, где будут проведены встречи с кругом разных стран по вопросу миротворческого контингента. Более того, количество стран и военных напрямую зависит от того, на что будут готовы США в этом процессе.

"То есть мы сегодня находимся именно в таком направлении. Оно очень обобщенное. И все это еще зависит от того, а что в этой инфраструктуре будут готовы делать Соединенные Штаты Америки и президент Трамп. Это важно. Это влияет также на количество стран, которые готовы присутствовать у нас, это очень влияет, скажу вам честно. И не только на количество стран, но и количественный состав той или иной страны. С Соединенными Штатами Америки в том или ином формате, стран может быть больше", - резюмировал Зеленский.