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Зеленский заявил, что F-16 поступят в Украину в ближайшее время

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Истребители F-16 поступят в Украину в ближайшее время.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время", - отметил он.

По словам президента, отдельно говорили об утверждении переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.

"Благодарен Мэтте Фредериксен за участие в саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации Формулы мира", - отметил глава государства.

F-16 для Украины

Украине уже в 2024 году могут передать 14 истребителей F-16.

При этом предполагается, что часть из переданных Украине истребителей F-16 будет базироваться за границей. Они останутся в центрах, где будут использоваться для подготовки наших пилотов и авиационного персонала.

На днях сообщалось, что Нидерланды могут передать Украине первые истребители F-16 уже этим летом. Это произойдет после того, как первые самолеты передаст Дания.

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