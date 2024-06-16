Зеленский заявил, что F-16 поступят в Украину в ближайшее время

Истребители F-16 поступят в Украину в ближайшее время.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время", - отметил он.
По словам президента, отдельно говорили об утверждении переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.
"Благодарен Мэтте Фредериксен за участие в саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации Формулы мира", - отметил глава государства.
Украине уже в 2024 году могут передать 14 истребителей F-16.
При этом предполагается, что часть из переданных Украине истребителей F-16 будет базироваться за границей. Они останутся в центрах, где будут использоваться для подготовки наших пилотов и авиационного персонала.
На днях сообщалось, что Нидерланды могут передать Украине первые истребители F-16 уже этим летом. Это произойдет после того, как первые самолеты передаст Дания.
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