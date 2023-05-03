Зеленский заявил, что узнал об "утечке" данных Пентагона из СМИ, - WP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не имел никаких разговоров с Белым домом о массовой утечке в средства массовой информации документов американской разведки, и узнал об этом уже из новостей, как и все остальные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Украинского государства The Washington Post .

"Я не получал информацию ни от Белого дома, ни от Пентагона заранее. У нас не было такой информации" - отметил Зеленский.

Президент назвал ситуацию с таким "сливом" разведданных США, что просочились в сеть через платформу обмена сообщениями Discord, "определенно плохой историей".

"Нам это невыгодно. Это невыгодно для репутации Белого дома, и я считаю, что это невыгодно для репутации Соединенных Штатов", - добавил он.

На вопрос журналиста, не привело ли это к ослаблению доверия между странами, Зеленский отметил, что демонстрация своих личных чувств не стоит потенциального вреда поддержке США военных усилий Украины.

"Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть высокие риски. Если бы это была моя война против Путина, и нас было двое на поле боя, я бы сказал всем, что я о них думаю. Но здесь история немного другая. Мы все несем ответственность", - подчеркивает глава Украинского государства.

Также Зеленский. комментируя "утечки" данных из Пентагона, назвал их "телешоу", которое может заинтересовать некоторых людей, но которое в конечном итоге это играет РФ на руку.

"Где-то хайп, где-то скандал. Для нас все, что так или иначе заранее информирует нашего врага, для нас однозначно минус. Я не вижу здесь никаких преимуществ", - добавил он.