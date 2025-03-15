Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО не должно зависеть от России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на предоставление гарантий безопасности от союзников. Он подчеркнул, что решение по НАТО не должно зависеть от России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина надеется на предоставление гарантий безопасности от союзников, таких как страны Европы, США и другие государства, готовые помочь.
Он отметил, что могут быть разные форматы контингентов, однако важно, чтобы решение о членстве Украины в НАТО не зависело от России или ее вето.
"Некоторые скептические, считают, что НАТО или 5-я поправка - крепче. Мы понимаем, что решение по НАТО должно зависеть от союзников НАТО, но точно не от России, или ее вето", - заявил президент.
Зеленский добавил, что все надеются на поддержку союзников в этом вопросе, в частности через гарантии безопасности, которые должны стать основой для стабильности и мира в Украине.
Напомним, что альтернативой вступления Украины в НАТО может стать размещение войск Альянса на украинской территории. Однако при этом Украина должна иметь армию, размер которой будет сопоставим с российской.
Президент отметил, что Украина не поддерживает идею использования войск Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве военного контингента в Украине после завершения полномасштабной войны.
Инициатором вопроса отправки военного контингента в Украину был Макрон. Сначала его слова вызвали оживленную дискуссию среди других стран-членов, но были и те, кто поддержал его слова.
Как писали СМИ, вопрос присутствия европейских войск в Украине будет главной темой обсуждений во время Мюнхенской конференции по безопасности.