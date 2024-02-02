Зеленский заявил о прибытии двух систем ПВО, которые сбивают все

"И главная новость за сегодня - новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат - в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не следует говорить публично. Но системы - которые сбивают все", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что при помощи такого вооружения украинские воины будут защищать регионы страны.

Также Зеленский подчеркнул, что пока систем все еще недостаточно для полной защиты Украины, но ради этого "работают каждый день".

ПВО для Украины

Напомним, западные союзники Украины уже неоднократно предоставляли нашей стране системы противовоздушной обороны. В частности, они передавали вооружение, которое способно сбивать баллистические ракеты врага.

По состоянию на сейчас в распоряжении у украинских защитников есть только два типа таких зенитных ракетных комплексов, которые могут сбивать "все" цели, - это Patriot и SAMP/T.

Последний раз о поставках Patriot в Украину было известно 14 декабря прошлого года. Тогда такой ЗРК нашим военным передала Германия.