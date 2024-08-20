Зеленский заявил о подготовке усиления украинской ПВО

Противовоздушная оборона Украины для защиты от российских атак будет усилена. Сейчас над этим ведется работа с партнерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, он сегодня, 20 августа, обсуждал работу с партнерами над ПВО и новыми системами для Украины.
"Мы готовим усиление", - подчеркнул президент.
Также Зеленский рассказал, что ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский об обороне на Торецком и Покровском направлениях. Ситуация там тяжелая, но украинские воины делают все, чтобы уничтожать оккупантов.
При этом, по словам президента, генерал докладывал о ситуации на Курском направлении.
"Мы достигаем определенных целей. И приоритет, как и раньше, это пополнение обменного фонда для Украины", - добавил он.
Напомним, российские оккупанты с начала марта усилили обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. Для этого враг, в частности, использовал баллистику.
Из-за атак украинские чиновники неоднократно призывали союзников передать дополнительные системы Patriot, которые могут справиться с такими воздушными целями.
Поэтому Германия, США, Румыния, а также Нидерланды решили передать по одной батарее. Но, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, стране нужно по меньшей мере семь таких систем.
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