Зеленський заявив про прорив у стосунках із Польщею

У відносинах мж Україною та Польщею досягнуто прориву щодо питань історичного контексту. Як передає РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

За його словами, були досягнуті домовленості про спільну роботу для "відновлення історичної справделивості". Зокрема, під патронатом обох президентів буде відновлена робоча група.

"Буде відновлена робоча група зі, скажімо так, "обнулення" взаємних претензій -скажімо так, "обнулення" взаємних претензій - зокрема, спільні експедиції займатимуться пошуком і перепохованням на батьківщині загиблих польських та українських вояків і мирного населення", - зазначив український президент.

Зеленський додав, що сторони будуть взаємно дбати про пам’ятники та поховання українців у Польщі та поляків в Україні.

"Я також запропонував звести на кордоні Меморіал примирення. У день початку Другої світової війни ми обов’язково згадаємо, що понад 100 тисяч українців під польськими прапорами боронили у 1939 році Польщу від нацистської навали. Етнічні українці були другою за чисельністю національною групою у польській армії", - сказав Володимир Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський у Польщі (president.gov.ua)

Нагадаємо, у січні 2018 року польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, було введено кримінальну відповідальність за повідомлення фактів про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни. Також документ містить термін "українські націоналісти", які нібито здійснювали злочини проти поляків.

Цей документ не тільки прямо забороняв звинувачувати поляків у злочинах часів Другої світової війни, але і ставив дії українських націоналістів в 1925-50 роках в один ряд зі злочинами нацистів.

Наприкінці червня 2019 року законодавчий комітет Сенату Польщі відправив на доопрацювання закон про Інститут національної пам’яті в частині, що стосується терміну "українські націоналісти", який Конституційний суд Польщі визнав таким, що не відповідає конституції країни.