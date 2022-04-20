Зеленський заявив про постачання Україні французької зброї "в найближчому майбутньому"

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку постачання зброї з Франції. Деталі глава держави не розкрив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського BFM TV .

"У нас є деякі речі. Що стосується деталей, я не готовий їх говорити, але є речі, які очікуються. Ми отримали сигнал, що це буде можливо найближчим часом", - сказав Зеленський про постачання французької зброї в Україну.

Нагадаємо, раніше у Німеччині допустили можливість відправки в Україну важкого озброєння.

Зазначимо, у США вважають, що Росія може завдати ударів по маршрутах, які використовуються для постачання зброї в Україну.

Війна Росії проти України йде 56-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!