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Зеленський заявив про постачання Україні французької зброї "в найближчому майбутньому"

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку постачання зброї з Франції. Деталі глава держави не розкрив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського BFM TV.

"У нас є деякі речі. Що стосується деталей, я не готовий їх говорити, але є речі, які очікуються. Ми отримали сигнал, що це буде можливо найближчим часом", - сказав Зеленський про постачання французької зброї в Україну.

Нагадаємо, раніше у Німеччині допустили можливість відправки в Україну важкого озброєння.

Зазначимо, у США вважають, що Росія може завдати ударів по маршрутах, які використовуються для постачання зброї в Україну.

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