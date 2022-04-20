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У Німеччині допустили поставку Україні важкого озброєння

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Берлін, Середа 20 квітня 2022 18:18
У Німеччині допустили поставку Україні важкого озброєння Фото: голова комітету Бундестагу Німеччини із зовнішньої політики Майкл Рот (facebook.com/michael.roth)
Автор: Наталія Юрченко

Голова комітету Бундестагу Німеччини із зовнішньої політики Майкл Рот заявив, що Україна може отримати від Берліна важке озброєння. За його словами, раніше цього не планувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Я припускаю ,що (важке) озброєння тепер також може бути поставлено або закуплено Україною, що раніше не планувалося", - заявив Рот.

Крім того, він вважає, що "світ не стане безпечнішим і спокійнішим, якщо Німеччина буде стримуватися". На його думку, якщо Росія здобуде перемогу в Україні, то виникне ризик подальших військових конфліктів у Молдові, Грузії чи Боснії і Герцеговині.

Нагадаємо, що сьогодні в уряді Німеччини заявили, що не можуть постачати Україні зброю через Бундесвер. Однак ведуться переговори про покупку Україною озброєння.

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