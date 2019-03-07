Зеленський заявив про підготовку справ проти нього і провокацій в ОРЛО

Зеленський зазначив, що кримінальні справи стосовно нього вже реєструють

На кандидата на выборах 2019 Владимира Зеленского могут открыть несколько уголовных дел, а также готовят провокации в отдельных районах Луганской области. Об этом Зеленский заявил в обращении на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что действующая власть начала прослушивать его офис, а также регистрирует уголовное дело за отмывание средств. По его словам, в ближайшее время может появиться дело о том, что он в 2002 сбил пешехода в Черниговской области.

"Третье - появилась информация, что специальные люди ищут контакты на территории "ЛНР", чтобы там установить мои политические билборды, билборды с моим лицом. Я очень рад, что у нашей власти много друзей среди террористов", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция обнаружила устройство для прослушки возле офиса Зеленского. По данному факту открыли уголовное дело. Факт расследования подтвердил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Согласно данным Института анализа и прогнозирования, на начало марта Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко лидируют на выборах президента 2019.