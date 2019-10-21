Зеленський заявив про необхідність розгляду Японією безвізу для українців

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність продовження розгляду питання Японією щодо безвізового режиму для українців. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Як зазначив президент, це необхідно, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020.

"Високо цінуємо рішення Японії щодо пом’якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України. Будемо вдячні за продовження розгляду питання щодо безвізового режиму для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020", - написав він.

Додамо, Літні Олімпійські ігри 2020 - тридцять другі літні Олімпійські ігри, які пройдуть у Токіо. Початок 24 липня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує домовитися з Великобританією та Канадою про спрощення існуючого режиму поїздок у 2020 році. У програмі дій уряду вказано, що збільшення переліку країн із безвізовим режимом для власника українського паспорту - це запорука відкриття світу для українців, підвищення поваги до нашого громадянина, забезпечення його прав.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що скасування безвізового режиму для громадян України неможлива.

РБК-Україна писало, що у Міністерстві закордонних справ прогнозували отримання безвізу з Мексикою у 2020.