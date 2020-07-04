Зеленський заявив про необхідність подальшого реформування Нацполіції

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність подальшого реформування Національної поліції. При цьому він відзначив успіхи "у

Про це глава держави заявив у привітанні до нагоди Дня Національної поліції, передає прес-служба Офісу президента.

"Очевидні успіхи у зміцненні правоохоронних функцій поліції не затьмарюють потребу в її подальшому реформуванні, доведенню роботи до рівня колег з провідних країн світу, вдосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина", - цитує слова Зеленського його прес-служба.

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що провал реформи української поліції стався у зв'язку з переатестацію. Автором проекту була Хатія Деканоїдзе, яка очолювала Національну поліцію у 2015-2016 роках.

Геращенко також заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не несе відповідальності за нещодавні резонансні події в Кагарлику, Броварах та Одесі, а тому не повинен йти з поста.