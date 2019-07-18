Зеленський заявив про ще одну масштабну схему в оборонній сфері

Впродовж п'яти років спецекспортери у оборонній сфері перерахували на офшорні рахунки 30 млн долларів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, у Офісі президента розпочалось засідання Національної ради з питань антикорупційної політики.

"Ви чули гучну історію з корупцією в концерні "Укроборонпром". На днях ми передали до правоохоронних органів ще одну схему у сфері оборонної промисловості. Як виявилось, протягом 5 ти років діяльності попередньої влади спец експортери лише за декількома сумнівними контрактами перерахували майже 30 мільйонів доларів на рахунки офшорних компаній за нібито надані послуги", - заявив Зеленський.

Зазначимо, сьогодні на засіданні присутні голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, директор НАБУ Артем Ситник, а також директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

Нагадаємо, Зеленський подав законопроект про посилення люстрації. Згідно з законопроектом під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, глав Державної фіскальної служби і митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський ввів Давида Арахамию до наглядової ради держконцерну "Укроборонпром".

Також міністр економічного розвитку України в 2014-2016 роках Айварас Абромавічус був обраний головою Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром"