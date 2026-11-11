Зеленский завтра встретится с Уиткоффом и Кушнером, до этого они съездят в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский завтра проведет встречу со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине. Перед этим американские представители отправятся на переговоры в Россию.
Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
По словам президента, после переговоров украинской, американской и российской сторон в Абу-Даби делегация США отправится в Россию.
Сразу после этого состоится очередная координация позиций между Киевом и Вашингтоном.
"Далее американские представители едут в Россию и после этого разговора еще раз скоординируем позиции и определим, какие следующие шаги возможны. Встречаемся с ними завтра в Дублине", - сообщил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что главным приоритетом Украины остается скорейшее завершение войны достойным миром.
Для этого США должны иметь сильную позицию и влиять на Россию, чтобы заставить закончить войну. Также Киев настаивает на обязательном участии Европы на всех этапах дипломатии.
Также Зеленский отметил, что во время предыдущих встреч в Абу-Даби стороны уже добились важных результатов.
Обмен пленными. Достигнута гуманитарная договоренность о подготовке нового обмена.
Гарантия безопасности. Участники обсудили взгляды на будущую архитектуру безопасности. Украина настаивает, что первым шагом должно стать завершение войны и предоставление надежных гарантий.
Более широкие форматы. Стороны обсудили дальнейшую дипломатическую работу по привлечению европейских партнеров.
Напомним, что зять президента США Джаред Кушнер высказался о возможной встрече Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Он отметил, что переговоры между президентом Украины и российским диктатором по завершению войны были бы хорошим шагом.
В то же время сам глава государства рассказал о ходе диалога.
В частности, Владимир Зеленский рассказал о вбросах делегации РФ на переговорах в Абу-Даби.
По словам президента, российские представители заявляли о вымышленных успехах на фронте, не имеющих ничего общего с реальностью, ведь Путин живет в собственной искаженной реальности.