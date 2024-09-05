Зеленский завтра встретится с Шольцем в Германии

Что предшествовало

Напомним, ранее издание Spiegel писало, что президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать лично на очередной встрече в формате "Рамштайн" 6 сентября.

Глава украинского государства, по информации журналистов, хочет обратиться к партнерам с просьбой о дальнейших поставках дальнобойного оружия, а также систем противовоздушной обороны.

Встреча Контактной группы пройдет на военной базе "Рамштайн" в Германии.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что только разрешений на дальнобойные удары по России будет мало. Украине нужны еще и соответствующие ракеты.

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