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Зеленський завтра виступить на форумі "Україна 30" про міжнародну політику

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський виступить на форумі "Україна 30" у понеділок, 5 липня. Наступного тижня форум буде присвячений міжнародній політиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства закордонних справ України.

Глава держави відкриє форум "Україна 30" своєю промовою про стратегічні пріоритети зовнішньої політики України. Виступ Зеленського почнеться орієнтовно о 10:00.

Після цього відбудуться виступи міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та глави грецької дипломатії Нікоса Дендіаса.

Форум, присвячений міжнародній політиці, буде тривати три дні з 5 по 7 липня. Під час форуму різні спікери обговорять пріоритети, стратегічні ініціативи та цілі зовнішньої політики України.

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