Зеленский завтра выступит в центре Варшавы, - СМИ

Как сообщается, сам визит и, в частности, выступление Зеленского в центре Варшавы официально подтвердили в Польше.

"Это важный и очень насыщенный визит. И это очень важный жест и символическое подтверждение братства между поляками и украинцами, которое является фактом после года войны", - сказал представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Он добавил, что ожидает отличную атмосферу в Варшаве во время визита Зеленского.

"Нам также нужен этот визит, чтобы подчеркнуть, насколько важным стал наш союз, чтобы показать, что наши отношения лучшие в истории в большинстве аспектов, что Польша является союзником Украины, а Украина является союзником Польши. И некоторые мелкие проблемы, как вопросы сельского хозяйства, упавшей на территории моего округа ракеты, некоторые до сих пор не решенные исторические вопросы не разрушат общей картины, которая является наибольшим успехом в нашей истории", - подчеркнул спикер.

Ожидается, что Зеленский с супругой встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, а также с украинскими беженцами.