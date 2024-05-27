Зеленский завтра посетит Португалию

Как сказано в сообщении, визит направлен на углубление хороших отношений между Украиной и Португалией. Особое внимание уделят укреплению сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Португалия намерена подтвердить приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сохранению политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки Киева.

"Во время пребывания в стране президент Украины проведет рабочие встречи с премьер-министром Луишем Монтенегро и будет принят президентом Марсело Ребелу де Соузой", - уточнили в канцелярии.