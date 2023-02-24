ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о желании Эрдогана организовать переговоры с Путиным: он знает мою позицию

Новина українською →
Украина, Пятница 24 февраля 2023 18:55
Зеленский о желании Эрдогана организовать переговоры с Путиным: он знает мою позицию Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина не может сейчас провести переговоры с Российской Федерацией, ведь там не с кем говорить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

На вопрос журналиста, принял бы ли Зеленский участие в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, если бы президент Турции Реджеп Эрдоган подготовил такую встречу в Анкаре, украинский президент заявил, что сейчас это невозможно.

"Только что я разговаривал с Эрдоганом. Мы неплохо поговорили... Он знает мою позицию по поводу того, что вы сказали. Я не воспринимаю это. Он знает мою позицию, мы говорили об этом еще до войны. Я говорил ему - посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны. Но он не смог этого сделать, и не только он. А сейчас он считает, что сможет. Сейчас мы не можем. Это не тот уже человек (речь о Путине – ред.). Там не с кем говорить", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня президент Украины назвал России условие для начала поиска формата дипломатического завершения войны.

Кроме того, РБК-Украина писала о том, что Китай, сегодня 24 февраля, обнародовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны на территории Украины.

Сегодня же Российская Федерация выступила с поддержкой так называемого "мирного плана" Китая по поводу войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Турция Реджеп Тайип Эрдоган
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны