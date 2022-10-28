Зеленский о "завершении" мобилизации в РФ: чувствуем на передовой совсем другое

Враг отчитывается о якобы завершении мобилизации, однако в Украине на передовой чувствуют совсем другое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Провел несколько совещаний с военными по поводу текущей ситуации на передовой наших активных действий. Сегодня у врага у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации. О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы чувствуем на передовой совсем другое", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что Россия пытается усилить давление на украинские позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что позволяет предположить, что уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну.
"Мы к этому готовимся - готовимся к тому, что текущее российское руководство будет искать какие-либо новые возможности, чтобы продолжать войну. В том числе и благодаря своим сообщникам - в Иране", - добавил Зеленский.
Ежедневно проходит работа с партнерами Украины для того, чтобы усилить противовоздушную оборону страны и другие наши оборонные возможности. Ежедневно усиливается защита критической инфраструктуры Украины, прежде всего, энергетической.
Напомним, сегодня президенту РФ Владимиру Путину доложили, что меры по частичной мобилизации закончены и в армию набрали 300 тысяч военных. В Украину уже отправили 82 тысяч россиян.
Ранее Путин попытался оправдать мобилизацию в РФ и назвал сроки ее завершения.
21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России. Позже стало известно, что мобилизованные россияне продолжают бунты и отказываться выполнять приказы командования на фоне плохих условий на полигонах.
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