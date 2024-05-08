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Зеленский заслушал доклады Умерова и Сырского о ситуации на фронте

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложили президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, Умеров и Сырский предоставили ему отчет по ситуации на фронте. В частности, о защите позиций ВСУ и физической защите людей и общин. Отдельной темой был срыв всяких попыток русских наступательных действий.

"Я благодарю каждого нашего воина, чья смелость и стойкость все это реализует. Всем в Силах обороны Украины - в наших боевых бригадах, во всех привлеченных подразделениях, в силах ПВО, в Воздушных силах, в силах безопасности. Каждый и каждая, кто сейчас на передовой, кто защищает Украину на земле, в небе и в море - все дают нашему государству возможность выбить для украинцев перспективу нашей независимости, нашей дипломатии, нашей жизни", - сказал президент.

Ситуация на фронте

Ранее РБК-Украина сообщало, что за последние сутки было зафиксировано 121 боевое столкновение на фронте. В частности, враг нанес 59 ракетных и 55 авиационных ударов.

А по состоянию на утро 8 мая потери российской армии с начала вторжения составили 477 430 военных.

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Владимир ЗеленскийРустем УмеровВойна в УкраинеАлександр Сырский