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Зеленский заслушал доклады Камышина и Сметанина о производстве оружия в Украине

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский сегодня заслушал доклад Александра Камышина, также министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина. Она касалась производства оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

По словам Зеленского, речь шла о производстве в Украине снарядов, артиллерии и военной техники.

"Не только о том, что уже достигнуто, не только о том, что мы уже производим, но и о предложениях партнерам инвестировать в наше украинское производство дронов прежде всего и РЭБ", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что данная тема является частью следующей встречи в формате "Рамштайн".

"Мы должны становиться сильнее ежемесячно, еженедельно. И я благодарю всех, кто помогает! Всем, кто работает ради Украины. Я благодарю всех, кто дерется ради нашего государства", - рассказал он.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" – это серия международных встреч министров обороны для координации военной помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Названы в честь авиабазы в Германии, где состоялась первая встреча в апреле 2022 года. Во встречах принимают участие несколько десятков стран, среди которых члены НАТО и нейтральные государства.

Не все страны оказывают военную помощь – некоторые ограничиваются гуманитарной поддержкой или политической солидарностью.

В сентябре на "Рамштайн" впервые лично приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Следующее же заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в Германии в октябре. Там будет президент США Джо Байден.

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