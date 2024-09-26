Байден собирает в Германии лидеров стран формата "Рамштайн"

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" пройдет в Германии в октябре на уровне лидеров 50 стран-участниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на сайте Белого дома .

"В следующем месяце я созову в Германии встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины для координации усилий более 50 стран, поддерживающих Украину в ее защите от российской агрессии", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в октябре президент США Джо Байден посетит Германию. Во время его визита Берлин планирует пригласить также лидеров Франции и Британии, чтобы обсудить поддержку Украины.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" – это серия международных встреч министров обороны разных стран мира, объединившихся для координации и ускорения военной помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии. Этот формат назван в честь авиабазы США "Рамштайн" в Германии, где состоялась первая встреча в апреле 2022 года.

Обычно в заседаниях принимают участие министры обороны. В сентябре на "Рамштайн" впервые лично приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Точное количество стран, участвующих в формате "Рамштайн", может изменяться со временем. Обычно это несколько десятков стран, включая как членов НАТО, так и нейтральные страны. Важно отметить, что не все участвующие во встречах страны оказывают Украине военную помощь. Некоторые страны оказывают гуманитарную помощь или поддерживают Украину политически.

Формат "Рамштайн" важен, поскольку он демонстрирует международную солидарность с Украиной и помогает ей противостоять российской агрессии. Благодаря этому формату Украина получает необходимую военную помощь для защиты своей территориальной целостности и независимости.