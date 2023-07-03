Зеленский заслушал доклад командующего Воздушными силами о ПВО

По словам президента, будет сделано все для того, чтобы украинское ПВО стало сильнейшим.

"Сегодня мне докладывал генерал Олещук, командующий Воздушными силами, по поводу наших действий на усиление ПВО. Чтобы украинский воздушный щит смог закрыть от российского террора всю нашу территорию, а в перспективе – стать основой для европейского воздушного щита. Это абсолютно нужно и абсолютно возможно", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что сегодня также провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем о помощи Украине с ПВО.

"Блестящие немецкие системы IRIS-T хорошо показали себя в защите нашего неба. У нас и переданные нам Германией американские Patriot, очень эффективны. Украина благодарна за них, как и за всю другую жизненно необходимую помощь", - подчеркнул Зеленский.

Ночная атака дронов 3 июля

Российские оккупанты этой ночью снова нанесли по Украине удары с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях страны были объявлены воздушные тревоги.

Также сообщалось о работе ПВО в ряде областей, в частности, в Кировоградской и Хмельницкой, а также в Николаевской и Днепропетровской.

Перед тем РФ совершила атаку по Украине минувшей ночью. Тогда в Воздушных силах сообщили об угрозе атак противника как с помощью ударных дронов, так и ракет, в том числе баллистического типа.

Впоследствии в Киевской МВА проинформировали, что россияне атаковали столицу с помощью "Шахедов". Все враждебные цели были уничтожены силами ПВО. В области из-за падения обломков были повреждены 3 дома, ранения получил один человек.

Уже утром 2 июля войска РФ продолжили воздушную атаку, запустив ракеты. В общей сложности за ночь и утро украинской противовоздушной обороной было уничтожено 3 ракеты типа "Калибр", а также 8 дронов Shahed - то есть все вражеские воздушные цели.

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