Зеленський на засіданні РНБО розглянув Стратегію нацбезпеки України

Фото: засідання РНБО (president.gov.ua)

Нова стратегія нацбезпеки України передбачає заходи щодо зниження напруженості у відносинах з РФ

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО), на якому була розглянута Стратегія національної безпеки України "Безпека людини – безпека країни". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За словами президента, засідання мало консультативно-дорадчий характер.

"Чув, що є багато різних зауважень. Ми зараз зустрілися, ми можемо обговорити цю Стратегію після того, як секретар РНБО її представить", - заявив він.

Зеленський запропонував усім учасникам засідання впродовж тижня детально опрацювати проєкт Стратегії та подати свої пропозиції, та додав, що пізніше відбудеться зустріч, на якій буде затверджено документ.

У свою чергу, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що проєкт Стратегії національної безпеки України розроблено відповідно до статті 26 закону "Про національну безпеку України". В основу документа було покладено виборчу програму президента, яку підтримала переважна більшість населення країни. До підготовки проєкт залучалися Національний інститут стратегічних досліджень, державні органи, інституції громадянського суспільства, а також іноземні експерти.

Данілов зазначив, що ключовими аспектами Стратегії є людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність та безпека. Кінцева мета її реалізації - утвердження вільної, заможної, безпечної країни, в якій панує право, де кожен може реалізувати свої таланти та здібності.

"Стратегія стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сферах національної безпеки та оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхнього забезпечення", - заявив він.

Зокрема, йдеться про стратегію людського розвитку, стратегію воєнної безпеки, стратегію громадської безпеки та цивільного захисту, стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, стратегії економічної, екологічної, інформаційної безпеки, стратегію кібербезпеки, національної розвідувальної програми, стратегію з питань зовнішньополітичної безпеки, стратегію з питань державної безпеки, контррозвідки та боротьби з тероризмом тощо.

Пріоритетними напрямами політики національної безпеки у проєкт Стратегії визначається забезпечення незалежності й державного суверенітету, суспільний розвиток, насамперед - розвиток людського капіталу, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, європейська і євроатлантична інтеграція (створення необхідних умов для набуття повноправного членства у ЄС і НАТО), відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Реалізація цих пріоритетів забезпечуватиметься шляхом відновлення миру та державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, здійснення комплексу міжнародно-правових, політико-дипломатичних, безпекових, гуманітарних та економічних заходів "Крим - це Україна". Також пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ та напруги у двосторонніх відносинах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо створення Єдиного центру зберігання та обробки даних у сфері національної безпеки та оборони.

Крім того, РНБО планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін стратегії займаються фахівці як з профільних державних структур, так і представники приватного сектора.